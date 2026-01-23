Main Menu

Heavy Rain Alert in Up: यूपी में आंधी-तूफान, गिरेंगे ओले...भारी बारिश का सिलसिला शुरू, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में  पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भारी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से प्रदेश में 22 जनवरी से बारिश ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। बारिश के साथ-साथ तेज हवाओं का भी दौर जारी है। जिससे तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 23 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश होगी, जो पूरे प्रदेश में फैलते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक व्यापक रूप ले सकती है। विभाग ने राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 

कब तब रहेगा बारिश का सिलसिला जारी 
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले कुछ घंटे यूपी के लिए अत्यंत संवेदनशील बताए जा रहे हैं। अनुमान है आज पूरे प्रदेश में बारिश होगी। इसके बाद 24 जनवरी को वर्षा की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, जबकि 25 जनवरी से मौसम के फिर से शुष्क होने के आसार हैं।

26 जनवरी को भी होगी बारिश  
हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 24 से 26 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद 26 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में दोबारा बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद यह सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। 

15 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने इन 15 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं शामिल है। 

40 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने राज्य की राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत और शाहजहांपुर सहित कई अन्य जिले में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 

मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी
मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इनमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं सहित आसपास के इलाके शामिल हैं।

