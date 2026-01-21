UP के 25 जिलों में एक साथ हुआ ये काम, योगी सरकार की बड़ी पहल, युवाओं को लेकर उठाया महत्वपूर्ण कदम; आए 1072 एप्लीकेशन

उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में मंगलवार को 25 जिलों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री युवा हेल्पडेस्क का सफल आयोजन किया गया। सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, इस दौरान...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में मंगलवार को 25 जिलों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री युवा हेल्पडेस्क का सफल आयोजन किया गया। सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, इस दौरान हजारों प्रशिक्षणार्थियों ने विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और महज कुछ ही घंटों में एक हजार से ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों ने उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाते हुए योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन भी कर दिया।



बयान में बताया गया कि इस महाआयोजन के दौरान कुल 1072 इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री युवा योजना) के अंतर्गत आवेदन किया। बयान के मुताबिक, यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं से प्रेरित होकर युवा अब स्वरोजगार और उद्यम स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।



बयान में बताया गया कि गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, बांदा, औरैया समेत प्रदेश के 25 जिलों में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्तीय विशेषज्ञों व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रशिक्षणार्थियों को सीएम युवा योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, ऋण सुविधा, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी गई।

