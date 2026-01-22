यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल-डेकर बस में लगी भीषण आग, 60 यात्रियों की हलक में आई जान! धूं-धूं कर जली चलती गाड़ी

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Jan, 2026 12:29 PM
मथुरा : यमुना एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार सुबह एक डबल-डेकर बस में आग लगने के बाद 60 से ज़्यादा यात्री बाल-बाल बच गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना सुबह करीब 5.30 बजे राया थाना क्षेत्र में आगरा-नोएडा मार्ग पर माइल स्टोन 110 के पास हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी किशन लाल ने बताया कि बांदा से दिल्ली जा रही बस में पिछले टायर का ब्रेक जाम होने के बाद आग लग गई।
उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए चार दमकल गाड़िया लगाई गईं और आग पर काबू पाने में एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगा। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ और यात्रियों को बाद में वैकल्पिक व्यवस्था करके उनके गंतव्य तक भेजा गया।
