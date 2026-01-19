मुकदमे में नाम बढ़ाने के बदले 25000 की रिश्वत! UP Police का दरोगा ले रहा था घूस... एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ दबोचा

Main Menu

Edited By Purnima Singh,Updated: 19 Jan, 2026 07:26 PM

inspector arrested for taking bribe of 25 thousand

Barabanki News : बाराबंकी जनपद के बदोसराय थाना में तैनात प्रमोटी उपनिरीक्षक सुरेश को एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में एक दलाल को भी पकड़ा गया है, जो पूरे लेन–देन की डीलिंग करा रहा था। जानकारी के अनुसार दारोगा सुरेश पर एक मुकदमे में नाम बढ़ाने के एवज में 25 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने पहले सत्यापन कराया और फिर जाल बिछाकर कार्रवाई की। 

बताया गया कि दारोगा शपथ पत्र देने के बहाने हाईकोर्ट जाने की बात कहकर थाने से निकले थे तभी पहले से तैयार टीम ने उन्हें रिश्वत की रकम लेते समय धर दबोचा। इस दौरान खुर्शीद नामक युवक को भी गिरफ्तार किया गया, जो आरोपी दारोगा और शिकायतकर्ता के बीच बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था।

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी दारोगा और दूसरे युवक के खिलाफ थाना सफदरगंज में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। यह मुकदमा एंटी करप्शन टीम की ओर से दर्ज कराया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और विभागीय स्तर पर भी मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। 

