UP में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग! अब सुबह-सुबह नहीं... इस समय लगेंगे क्लास, इतने बजे ही हो जाएगी छुट्टी; ठंड-कोहरे के चक्कर में लिया फैसला

Edited By Purnima Singh,Updated: 19 Jan, 2026 04:57 PM

school timings changed from nursery to 12th in noida

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब सभी बोर्डों से संबद्ध...

नोएडा : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालय सोमवार 19 जनवरी से अग्रिम आदेश तक पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे। 

PunjabKesari

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि सर्दी के प्रकोप के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य सभी संबद्ध बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधनों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। 

