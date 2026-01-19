UP में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग! अब सुबह-सुबह नहीं... इस समय लगेंगे क्लास, इतने बजे ही हो जाएगी छुट्टी; ठंड-कोहरे के चक्कर में लिया फैसला

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब सभी बोर्डों से संबद्ध...

नोएडा : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालय सोमवार 19 जनवरी से अग्रिम आदेश तक पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे।

यह भी पढ़ें : BJP के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री का दुखद निधन, राजनीतिक हलकों पसरा मातम, जानें कैसे हुई मौत



बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि सर्दी के प्रकोप के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य सभी संबद्ध बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधनों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें : 'चच्चा के 30-30 बच्चे क्यों', मौलाना शहाबुद्दीन का पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर पलटवार, कहा- खुद भी शादी कर लें, ताकि.....

बरेली (जावेद खान) : आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा कि चच्चा के 30 बच्चे होते हैं, तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। मौलाना ने कहा कि बच्चे होना खुदा की नियमतों में से एक बहुत बड़ी नियमत है। जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसका दर्द और दुःख उससे पूछो। जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं वो दर-दर भटकता है .... पढ़ें पूरी खबर ....



