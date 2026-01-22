Main Menu

फिर मिली दुख भरी खबर, इंडस्ट्री ने खो दिया एक और महान दिग्गज को.... इस बेहद फेमस शख्सियत का निधन; वैश्विक फिल्म जगत को बड़ा झटका!

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Jan, 2026 06:55 PM

roger allers dies at 76

फिल्म और एनिमेशन इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। डिज्नी की कई यादगार और ऐतिहासिक एनिमेटेड फिल्मों को आकार देने वाले मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक रोजर एलर्स का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से वैश्विक फिल्म जगत ने एक ऐसे...

UP Desk : फिल्म और एनिमेशन इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। डिज्नी की कई यादगार और ऐतिहासिक एनिमेटेड फिल्मों को आकार देने वाले मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक रोजर एलर्स का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से वैश्विक फिल्म जगत ने एक ऐसे रचनात्मक दिग्गज को खो दिया है, जिसने एनिमेशन सिनेमा की दिशा बदल दी।

दोस्त ने की निधन की पुष्टि 
रोजर एलर्स के निधन की पुष्टि उनके लंबे समय के दोस्त और सहयोगी डेव बॉसरट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए की। डेडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, डेव बॉसरट ने लिखा, “यह जानकर बेहद दुख हुआ कि हमारे दोस्त रोजर एलर्स अब हमारे बीच नहीं रहे। हम पिछले हफ्ते ही ईमेल पर बात कर रहे थे, जब वह मिस्र की यात्रा पर थे। यह क्षति अब भी अवास्तविक लग रही है।”

डिज्नी एनिमेशन रिनेसां के मजबूत स्तंभ
डेव बॉसरट ने अपने संदेश में एलर्स को “एक असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार और फिल्म निर्माता” बताते हुए कहा कि वे डिज्नी एनिमेशन रिनेसां के सच्चे स्तंभ थे। रोजर एलर्स ने डिज्नी की कुछ सबसे लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्मों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

यह भी पढ़ें : फिल्म इंडस्ट्री ने खोया एक और सितारा! इस महान हस्ती का दुखद निधन, एक युग का हुआ अंत; मरने से पहले लिखा- मैं दूर जा रहा हूं मुझे याद रखना

शुरुआती जीवन और करियर 
रोजर एलर्स का जन्म 29 जून 1949 को राई, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका पालन-पोषण एरिज़ोना में हुआ, जहां उन्होंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ललित कला की पढ़ाई की। एनिमेशन की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने सेसम स्ट्रीट जैसे चर्चित प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 1980 के दशक में उन्होंने ट्रॉन और एनिमलम्पिक्स जैसी परियोजनाओं में योगदान दिया, जिसके बाद उन्होंने डिज्नी में प्रवेश किया। डिज्नी में उन्होंने स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की और धीरे-धीरे निर्देशक के पद तक पहुंचे।

‘द लायन किंग’ से मिली ऐतिहासिक पहचान
1994 में रिलीज़ हुई द लायन किंग रोजर एलर्स के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई। उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन रॉब मिंकॉफ के साथ मिलकर किया। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और आज भी दुनिया भर के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। एलर्स ने द लायन किंग के ब्रॉडवे स्टेज संस्करण को भी लिखा, जिसे टोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 

यह भी पढ़ें : इस फेमस Influencer पर टूटा दुखों का पहाड़! ढाई साल की बेटी की पानी के टब में डूबने से मौत, हादसे से शोक में डूबा पूरा क्षेत्र

डिज्नी के बाद का सफर
डिज्नी से अलग होने के बाद रोजर एलर्स ने ओपन सीजन और द प्रोफेट जैसी फिल्मों पर भी काम किया। उनकी रचनात्मक सोच और कहानी कहने की शैली ने आने वाली पीढ़ियों के फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया।

परिवार
रोजर एलर्स अपने पीछे पूर्व पत्नी लेस्ली हैकेंसन और दो बच्चों, लेह और एडन को छोड़ गए हैं। रोजर एलर्स का जाना एनिमेशन  सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी बनाई गई कहानियां और किरदार आने वाले वर्षों तक दर्शकों के दिलों में जीवित रहेंगे।

