Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला बाहर...', गाने पर थाने के सामने बनाई REEL, UP Police ने सबक सिखाते हुए पहुंचाया सलाखों के पीछे; 12 पर एक्शन

'एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला बाहर...', गाने पर थाने के सामने बनाई REEL, UP Police ने सबक सिखाते हुए पहुंचाया सलाखों के पीछे; 12 पर एक्शन

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 12:57 PM

case filed against 12 people for making obscene reel outside police station

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हयात नगर थाने के बाहर अभद्र तरीके से नाचते हुए एक गाने पर रील बनाने के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया है .....

संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हयात नगर थाने के बाहर अभद्र तरीके से नाचते हुए एक गाने पर रील बनाने के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बृहस्पतिवार को मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। जिसमें कुछ व्यक्ति हयात नगर थाने के गेट के सामने 'एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर' बोल के गीत पर अभद्र तरीके से नाचते—गाते दिखायी दे रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि इस वीडियो से समाज में 'अशांति' का संदेश गया। उन्होंने कहा कि समाज को दूषित करने का कृत्य किसी को नहीं करने दिया जाएगा। विश्नोई ने बताया कि इस मामले में हयात नगर थाने में बुधवार रात शिवा गौतम, दिनेश, श्रेष्ठ, आशीष, नितिन, विनीत, शरद और मुकुल तथा चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक वह वीडियो लगभग एक साल पुराना बताया जा रहा है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!