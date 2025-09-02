Main Menu

  संदिग्ध हालात में फंदे पर लटका मिला UP Police के सिपाही का शव, पुलिसकर्मी का पत्नी से चल रहा था विवाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही पुलिस

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Sep, 2025 06:47 PM

the body of a police constable was found hanging from a noose

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निकट एक गांव में 32 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मृतक की पहचान झिंझाना थाना क्षेत्र के रजकनगर गांव के निवासी नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है .....

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निकट एक गांव में 32 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मृतक की पहचान झिंझाना थाना क्षेत्र के रजकनगर गांव के निवासी नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। थाना प्रभारी (एसएचओ) जितेंद्र शर्मा के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है। 

उन्होंने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। नरेंद्र कुमार 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे और नोएडा में तैनात थे। उनके भाई राधे ने बताया कि नरेंद्र अपनी पत्नी कविता के साथ छुट्टी मनाने गांव आए थे। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र का शव सोमवार को मिला। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुलिसकर्मी का अपनी पत्नी के साथ विवाद था। 

