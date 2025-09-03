Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फिर चर्चा में यूपी पुलिस; दारोगा और चौकी इंचार्ज पर उनके ही थाने में केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

फिर चर्चा में यूपी पुलिस; दारोगा और चौकी इंचार्ज पर उनके ही थाने में केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

Edited By Pooja Gill,Updated: 03 Sep, 2025 11:50 AM

up police in news again case registered against

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस आए दिन चर्चा में रहती है। इस बार कानपुर पुलिस चर्चा में है। यहां पर दारोगा-चौकी इंचार्ज पर उनके ही थाने में मुकदमा दर्ज किया...

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस आए दिन चर्चा में रहती है। इस बार कानपुर पुलिस चर्चा में है। यहां पर दारोगा-चौकी इंचार्ज पर उनके ही थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर डकैती, जबरन घुसपैठ और तोड़फोड़ का आरोप लगा है। पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 

अब जानिए पूरा मामला 
यह पूरा मामला चंद्र नगर, लालबंगला की संगीता जायसवाल की जमीन से जुड़ा है। यह घटना 29 मार्च को हुई थी। आरोप है कि पुलिस ने बल का प्रयोग कर जबरदस्ती दीवारें और दरवाजे तोड़कर संगीता की जमीन पर कब्जा किया। यह सब कुछ पहले से ही चल रहे भूखंड के विवाद को लेकर हुआ है। 

पुलिस पर लगा डकैती का आरोप 
आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर पीड़िता के परिवार की पिटाई की गई। आरोप है कि पुलिस और बिल्डरों ने सिर्फ जमीन पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि उनके घर से कीमती सामान भी लूट लिया और पति का करीब डेढ़ करोड़ रुपये का माल रखा था, जिसे ट्रकों से हटा दिया गया। इसके अलावा, भवन में रखे करीब 6 लाख रुपये के जेवर और अन्य सामान भी गायब कर दिए गए। इतना ही नहीं घर से एक मवेशी भी उठा ले गए। 

इन पर हुआ केस दर्ज
इस मामले में चकेरी थाने के प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला, सनिगवां चौकी के पूर्व इंचार्ज अंकित खटाना, और बिल्डर योगी व धर्मेंद्र यादव के साथ-साथ करीब 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, थाना प्रभारी, तत्कालीन चौकी इंचार्ज और अन्य आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की सात अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!