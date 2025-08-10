‘गीदड़ भभकी नहीं चलेगी, सबूत हो तो सदन में लाओ’, BJP मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी BSP विधायक को खुली चुनौती

उत्तर प्रदेश के बलिया में कटहल नाले पर बने नए पुल के उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को दयाशंकर सिंह ने विधायक...

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया में कटहल नाले पर बने नए पुल के उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को दयाशंकर सिंह ने विधायक उमाशंकर पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह “गीदड़ भभकी” से डरने वाले नहीं हैं।



"पोल खोल" दी तो मंत्री भाग खड़े होंगे

विवाद की शुरुआत 5 जुलाई को हुई थी, जब एनएच-31 पर पीडब्ल्यूडी द्वारा देर रात बिना किसी पूर्व सूचना के पुल चालू कर दिया गया। इस पर मंत्री दयाशंकर ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम उमाशंकर सिंह के इशारे पर उठाया गया। उधर, उमाशंकर सिंह ने जवाबी हमला करते हुए मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने की बात कही थी और कहा था कि अगर उन्होंने दयाशंकर की "पोल खोल" दी तो मंत्री भाग खड़े होंगे। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर उमाशंकर के पास भ्रष्टाचार से जुड़े कोई साक्ष्य हैं तो उन्हें विधानसभा में पेश करें, ना कि केवल मीडिया में बयानबाजी करें।



ठेकेदार को पूर्णता प्रमाण पत्र मिला या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें पुल के उद्घाटन से नहीं, बिना एनएचएआई की मंजूरी और उचित प्रक्रिया के पालन के बिना इसे चालू किए जाने पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि पुल पर अभी तार लटके हुए थे और ठेकेदार को पूर्णता प्रमाण पत्र मिला या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बिहार की पुल गिरने की घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा जोखिम को लेकर चिंता जताई। यह मुद्दा अब विकास कार्यों से हटकर राजनीतिक टकराव में बदल गया है। स्थानीय जनता इसे वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देख रही है। अब सबकी नजरें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां उमाशंकर सिंह यदि अपने दावों को लेकर साक्ष्य पेश करते हैं, तो यह मामला नया मोड़ ले सकता है।