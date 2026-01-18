सावधान! यूपी के इस जिले में सियार ने मचाया आतंक, तीन बच्चों समेत 9 लोगों को किया घायल

सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र जिले के एक गांव में सियार ने आतंक मचा रखा है। उसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक उसके हमले में तीन बच्चों...

सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र जिले के एक गांव में सियार ने आतंक मचा रखा है। उसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक उसके हमले में तीन बच्चों सहित नौ लोग घायल हो गए हैं। ये हमले शुक्रवार और शनिवार को जुगैल थाना अंतर्गत जुगैल गांव में हुए। इन घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई है।

इलाके में फैली दहशत

सियार के इन हमलों के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में वन रेंजर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है लेकिन संबंधित ग्राम प्रधान से बात हुई थी, जिसके अनुसार सियार ने कुछ लोगों पर हमला किया है। सिहं ने बताया कि अभी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की कई टीम रविवार को गांव का दौरा करेगी ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और जानवर को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके। घायलों को इलाज के लिए चोपान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया।

इन्हें किया घायल

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और आवश्यक टीके लगाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन के अधीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि सियार के हमले से घायल लोगों की पहचान अमर सिंह (30), फूलमती (20), गोलू (11), संदीप (10), गुड्डी (30), बच्चा देवी (60), रामाधार (19), अंकुश (पांच) तथा शबनम (25) के रूप में हुई है। सभी जुगैल गांव के निवासी हैं।

