बॉलीवुड की इस बेहद फेमस एक्ट्रेस को हुई ये 'लाइलाज' बीमारी, रोते हुए बेटे ने बयां किया मां का दर्द, बोला- वो अब पहले जैसी नहीं रहीं....

15 Jan, 2026 05:36 PM

बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडियन अर्चना पूरन सिंह इन दिनों एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं। हमेशा अपने हंसमुख अंदाज और मुस्कुराते चेहरे से लोगों का एंटरटेंमेंट करने वाली अर्चना को CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) जैसी गंभीर बीमीरी के चलते...

UP Desk : बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडियन अर्चना पूरन सिंह इन दिनों एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं। हमेशा अपने हंसमुख अंदाज और मुस्कुराते चेहरे से लोगों का एंटरटेंमेंट करने वाली अर्चना को CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) जैसी गंभीर बीमीरी के चलते दर्द झेलना पड़ रहा है। 

PunjabKesari

शूटिंग के दौरान लगी चोट बनी लाइलाज बीमारी 
साल 2025 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना की कलाई में गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता चला गया। यह चोट दिखने में जितनी सामान्य लग रही थी, असल में उतनी ही दुर्लभ बीमारी का कारण बन गई। डॉक्टरों की जांच के बाद पता चला कि अर्चना को CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) हो गया है, जो एक गंभीर और लाइलाज बीमारी मानी जाती है। CRPS अक्सर किसी चोट के बाद हो जाता है।

क्या है CRPS बीमारी
CRPS एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें चोट के बाद दर्द असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इस स्थिति में प्रभावित हिस्से में तेज दर्द, सूजन, रंग में बदलाव और हिलाने-डुलाने में परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, इस बीमारी का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है और हाथ पहले जैसा सामान्य नहीं हो पाता।

दर्द के बावजूद अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी
इस गंभीर बीमारी और असहनीय दर्द के बावजूद एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए दवाइयों के साथ-साथ फिजियोथेरेपी का सहारा लेकर 3 फिल्मों और एक वेब सीरीज की शूटिंग पूरी की। इस मुश्किल दौर में अर्चना पूरन सिंह का यह जज्बा फैंस के लिए प्रेरणा बन गया है।

बेटे आयुष्मान ने साझा किया दर्द
अर्चना अपने परिवार के साथ व्लॉग बनाती हैं, जिसमें उनकी दिनचर्या और निजी जिंदगी की झलक देखने को मिलती है। ऐसे ही एक व्लॉग में उनके बेटे आयुष्मान का मां की बीमारी के बारे में जिक्र करते हुए दर्द छलक आया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि यह साल उनकी मां के लिए बेहद मुश्किल रहा और उनका हाथ अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। यह कहते हुए आयुष्मान काफी इमोशनल हो गए। बेटे की बातें सुनकर अर्चना भी खुद को संभाल नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 

