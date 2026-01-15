UP के इस जिले में 16,17,18,19, 20 जनवरी स्कूल बंद! बच्चों की एक बार फिर बल्ले-बल्ले... DM के आदेश की वजह हैरान कर देगी

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Jan, 2026 03:51 PM
प्रयागराज : माघ मेला में प्रमुख स्नान पर्व- मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए यातायात प्रतिबंधित रहने और आवागमन में असुविधा के मद्देनजर 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी को मकर संक्रांति पर एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के गंगा और संगम में स्नान करने का अनुमान है। वहीं, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर यह संख्या और भी बढ़ सकती है।
