Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP के इस जिले में 16,17,18,19, 20 जनवरी स्कूल बंद! बच्चों की एक बार फिर बल्ले-बल्ले... DM के आदेश की वजह हैरान कर देगी

UP के इस जिले में 16,17,18,19, 20 जनवरी स्कूल बंद! बच्चों की एक बार फिर बल्ले-बल्ले... DM के आदेश की वजह हैरान कर देगी

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Jan, 2026 03:51 PM

all schools in prayagraj will remain closed till january 20

माघ मेला में प्रमुख स्नान पर्व- मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है ....

प्रयागराज : माघ मेला में प्रमुख स्नान पर्व- मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। 

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए यातायात प्रतिबंधित रहने और आवागमन में असुविधा के मद्देनजर 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी को मकर संक्रांति पर एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के गंगा और संगम में स्नान करने का अनुमान है। वहीं, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर यह संख्या और भी बढ़ सकती है। 

यह भी पढ़ें : UP Police पर गिरी गाज! एक साथ इतने पुलिसवाले सस्पेंड, दारोगा भी नपे; पूरा मामला जान कांप जाएगी रूह 

एटा : उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गढ़िया सुहागपुर गांव में प्रेमी युगल की सनसनीखेज हत्या के मामले में बुधवार को एक दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया तथा पुलिस ने लड़की के माता-पिता समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी .... पढ़ें पूरी खबर ..... 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!