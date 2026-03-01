Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच विवाद, दफ्तर में जमकर चली कुर्सियां, महिला वकील से अभद्रता पर भड़के अधिवक्ता; जानें पूरा मामला

UP में तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच विवाद, दफ्तर में जमकर चली कुर्सियां, महिला वकील से अभद्रता पर भड़के अधिवक्ता; जानें पूरा मामला

Edited By Purnima Singh,Updated: 01 Mar, 2026 12:34 PM

dispute between tehsildar and female advocate in badaun

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की दातागंज तहसील में शनिवार दोपहर तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया। एक महिला अधिवक्ता से कथित तौर पर हुए विवाद के बाद तहसीलदार के कक्ष में जमकर नोकझोंक हुई और कुर्सियां फेंकी गईं। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की...

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की दातागंज तहसील में शनिवार दोपहर तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया। एक महिला अधिवक्ता से कथित तौर पर हुए विवाद के बाद तहसीलदार के कक्ष में जमकर नोकझोंक हुई और कुर्सियां फेंकी गईं। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। तहसीलदार के कक्ष में हुई घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। विवाद के बाद दातागंज तहसील बार एसोसिएशन ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई होने तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। 

दोनों पक्षों ने दातागंज कोतवाली में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, महिला अधिवक्ता आशा दीक्षित ने तहसीलदार रामचंद्र सिंह पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। अपनी तहरीर में उन्होंने कहा है कि वह एक वाद के सिलसिले में अपने जूनियर के साथ तहसीलदार के कार्यालय गई थीं। आरोप है कि इस दौरान तहसीलदार ने उनके जूनियर से अनुचित तरीके से बातचीत की। विरोध करने पर उनके साथ भी कथित रूप से अभद्रता की गई। 

तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि सूचना पर पहुंचे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्ष से बाहर निकालने का प्रयास किया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि तहसीलदार का व्यवहार पूर्व में भी विवादित रहा है और इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।        

दातागंज के उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहसीलदार और महिला अधिवक्ता के बीच कक्ष में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की तहरीर कोतवाली में प्राप्त हुई है और वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि यदि आपसी बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!