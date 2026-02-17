Main Menu

  • तेज रफ्तार का कहर: डंपर ने मारी पिकअप वाहन को टक्कर, तीन लोगों की मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Feb, 2026 06:56 PM

the havoc of high speed dumper hits pickup vehicle three people died

जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में लालगंज-रायबरेली मुख्य मार्ग पर डंपर ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि दिल्ली निवासी विपिन (32), जौनपुर निवासी अखिलेश (45) और बुलंदशहर निवासी रोहित गुप्ता...

रायबरेली: जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में लालगंज-रायबरेली मुख्य मार्ग पर डंपर ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि दिल्ली निवासी विपिन (32), जौनपुर निवासी अखिलेश (45) और बुलंदशहर निवासी रोहित गुप्ता (30) माल ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले पिकअप वाहन पर सवार होकर वाराणसी से दिल्ली जा रहे थे। पिकअप वाहन रोहित चला रहा था। 

उन्होंने बताया कि पिकअप वाहन जब लालगंज-रायबरेली मुख्य मार्ग पर बदई का पुरवा गांव के पास पहुंचा तभी सामने से आ रहे डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए पिकअप वाहन के अगले हिस्से को काटकर तीनों को बाहर निकाला गया, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

सूत्रों ने बताया कि तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं। मृतक विपिन के चाचा बालचंद की तहरीर पर अज्ञात डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को पुलिस सौंप देगी। 

