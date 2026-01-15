साधु के भेष में मंदिर में घुसा चोर! माता का मुकुट और चढ़ावा लेकर फरार, CCTV फुटेज वायरल

मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के मुरलीनगर इलाके में आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्थित एक प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में साधु के भेष में घुसे शातिर चोर ने माता का चांदी का मुकुट और दानपात्र में रखी नगदी चोरी कर ली। पूरी वारदात मंदिर में लगे...

लखनऊ: मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के मुरलीनगर इलाके में आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्थित एक प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में साधु के भेष में घुसे शातिर चोर ने माता का चांदी का मुकुट और दानपात्र में रखी नगदी चोरी कर ली। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

साधु के वेश में मंदिर में घुसा आरोपी

घटना 11 जनवरी की शाम की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति साधु के वेश में मंदिर का गेट खोलकर अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद वह बड़ी सहजता से माता के विग्रह से चांदी का मुकुट उतारता है और दानपात्र से नकदी निकालकर फरार हो जाता है। चोरी के बाद आरोपी मंदिर परिसर से बाहर निकल जाता है।



पूजा-अर्चना करने पहुंचे पुजारी फिर घटना की हुई जानकारी

मंगलवार को जब मंदिर के व्यवस्थापक मधुसूदन त्रिवेदी पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे, तो उन्हें माता का मुकुट गायब मिला। दानपात्र की जांच करने पर उसमें रखी नगदी भी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तत्काल मोहनलालगंज थाने में पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी।



घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

मामले को लेकर पुलिस ने जांच का दावा किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। इससे क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हुई चोरी की घटना बेहद गंभीर है और पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी करनी चाहिए।



सीसीटीवी फुटेज के आधार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

स्थानीय श्रद्धालुओं का आरोप है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की बात कह रही है। घटना के बाद मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।