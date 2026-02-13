प्रयागराज में मामूली विवाद बना मौत की वजह, पेशाब का विरोध करने पर व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

जिले के नैनी थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के पास पेशाब करने पर आपत्ति जताना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात पर हुए विवाद में 45 वर्षीय राजेश निषाद की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई।

प्रयागराज: जिले के नैनी थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के पास पेशाब करने पर आपत्ति जताना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात पर हुए विवाद में 45 वर्षीय राजेश निषाद की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई।



पुलिस के अनुसार, यह घटना बृहस्पतिवार देर रात मदौका इलाके में स्थित संजय गेस्ट हाउस के पास हुई। रात में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को राजेश निषाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



सहायक पुलिस आयुक्त (करछना) सुनील कुमार ने बताया कि पास के एक शादी घर में ननकू चौरसिया की बेटी का विवाह समारोह चल रहा था। बारात में शामिल कुछ लोग कथित तौर पर राजेश निषाद के घर के पास पेशाब कर रहे थे। जब निषाद ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से निषाद पर हमला किया।



पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सुनील कनौजिया समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सुनील कनौजिया मऊ जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है और अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने प्रयागराज आया था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।