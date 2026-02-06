फंदे से लटके डॉक्टर ने 8 साल के बेटे के सामने तोड़ा दम, पत्नी से इस मामूली बात पर हुआ था विवाद, 4 महीने पहले कोर्ट ने कराई थी सुलह

बाराबंकी जिले के मसौली क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कथित रूप से पारिवारिक कलह के चलते अपने आठ साल के बेटे के सामने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मृतक की पहचान संदीप कुमार (42) के रूप में हुई है जो मसौली...

Barabanki News : बाराबंकी जिले के मसौली क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कथित रूप से पारिवारिक कलह के चलते अपने आठ साल के बेटे के सामने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मृतक की पहचान संदीप कुमार (42) के रूप में हुई है जो मसौली थाना क्षेत्र के देवकलिया गांव के रहने वाले थे और मौलाबाद गांव में उनका अपना नर्सिंग होम है।



संदीप के पिता सूर्य प्रकाश ने बताया कि उनका बेटा अपनी पत्नी आरती के वजह से मानसिक रूप से परेशान रहता था तथा बहू इससे पहले तीन-चार बार घर छोड़कर जा चुकी थी। सूर्य प्रकाश ने कहा कि करीब तीन-चार महीने पहले ही अदालत में दोनों की सुलह हुई थी, रोज की तरह बुधवार को भी दोनों में विवाद हुआ था तथा बृहस्पतिवार को सुबह सूचना मिली कि बेटे ने फांसी लगा ली है। मसौली के थाना प्रभारी अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

