वर्दी पर ट्रिपल स्टार, कार पर ACP… मऊ में रिटायर्ड इंस्पेक्टर का बेटा बना फर्जी अफसर, रौब दिखाते ही पोल खुली—पुलिस ने दबोचा

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बीते शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी सीओ को गिरफ्तार किया। शुरू में लोग उसे असली पुलिस अधिकारी समझ बैठे, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आते ही सभी हैरान रह गए। दरअसल, पकड़ा गया युवक सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला प्रभात पांडे है, जो अपने पिता की पुलिस वर्दी पहनकर खुद को सीओ बताकर मऊ पहुंचा था। उसका मकसद अपनी प्रेमिका से मिलना था।
लोगों को धौंस दिखाकर पूछ रहा था लड़की का पता
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रभात पांडे सीओ की वर्दी में इलाके में घूम रहा था और लोगों को रौब दिखाकर एक लड़की का पता पूछ रहा था। उसकी बातचीत और व्यवहार से स्थानीय लोगों को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार
सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह फर्जी सीओ बनकर आया था।
पिता 2025 में इंस्पेक्टर पद से हुए थे रिटायर
पुलिस जांच में सामने आया कि प्रभात पांडे के पिता यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे और वर्ष 2025 में रिटायर हुए हैं। प्रभात उन्हीं की वर्दी पहनकर खुद को पुलिस अधिकारी बताता था। बताया जा रहा है कि वह पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। फिलहाल वह अपने पिता के साथ वाराणसी में रह रहा था।
पुलिस कर रही है पूछताछ
इस पूरे मामले में शहर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। यह भी जांच की जा रही है कि उसने पहले कहां-कहां इस तरह की फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया है।