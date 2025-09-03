साधु भेषधारी ने कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार, मथुरा के बरसाना में घूम रहे सैकड़ों पाखंडी

मथुरा के बरसाना में साधुओं के भेष में पाखंडी भी घूम रहे हैं। क्योंकि बरसाना में बार-बार बाबाओं के घिनौना कृत देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल, बरसाना स्थित वृषभान कुंड पर एक साधु भेषधारी व्यक्ति ने आवारा कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार बना लिया है।

मथुरा ( मदन सारस्वत ): मथुरा के बरसाना में साधुओं के भेष में पाखंडी भी घूम रहे हैं। क्योंकि बरसाना में बार-बार बाबाओं के घिनौना कृत देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल, बरसाना स्थित वृषभान कुंड पर एक साधु भेषधारी व्यक्ति ने आवारा कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार बना लिया है।



आपको बता दें कि बरसाना में साधुओं के भेष में सैकड़ों पाखंडी घूम रहे हैं। ऐसा ही मामला कुछ महीने पहले राधा रानी मंदिर की सीडीओ पर एक साधुवेश धारी ने मांस पका दिया था। ब्रज की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे इन आरोपियों का पुलिस के पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है।



वीडियो वायरल होने के बाद से क्षेत्र में ऐसे ढोंगी बाबाओ की जांच कर कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे बाबाओं की पहचान कर इन्हें बरसाना से बाहर कर किया जाना चाहिए।