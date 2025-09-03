Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • साधु भेषधारी ने कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार, मथुरा के बरसाना में घूम रहे सैकड़ों पाखंडी

साधु भेषधारी ने कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार, मथुरा के बरसाना में घूम रहे सैकड़ों पाखंडी

Edited By Imran,Updated: 03 Sep, 2025 08:43 PM

a man dressed as a sadhu made a bitch a victim of his lust

मथुरा के बरसाना में साधुओं के भेष में पाखंडी भी घूम रहे हैं। क्योंकि बरसाना में बार-बार बाबाओं के घिनौना कृत देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल, बरसाना स्थित वृषभान कुंड  पर  एक साधु भेषधारी व्यक्ति ने आवारा कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार बना लिया है।

मथुरा ( मदन सारस्वत ): मथुरा के बरसाना में साधुओं के भेष में पाखंडी भी घूम रहे हैं। क्योंकि बरसाना में बार-बार बाबाओं के घिनौना कृत देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल, बरसाना स्थित वृषभान कुंड  पर  एक साधु भेषधारी व्यक्ति ने आवारा कुतिया को बनाया अपनी हवस का शिकार बना लिया है।

आपको बता दें कि बरसाना में साधुओं के भेष में सैकड़ों पाखंडी घूम रहे हैं। ऐसा ही मामला कुछ महीने पहले राधा रानी  मंदिर की सीडीओ पर एक साधुवेश धारी ने मांस पका दिया था। ब्रज की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे इन आरोपियों का पुलिस के पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है।

वीडियो वायरल होने के बाद से क्षेत्र में ऐसे ढोंगी बाबाओ की जांच कर कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे बाबाओं की पहचान कर इन्हें बरसाना से बाहर कर किया जाना चाहिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!