एक झपकी बनी काल! दबिश से लौट रही UP Police की स्कार्पियो पेड़ से टकराई, इंस्पेक्टर की मौत, 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी

महराजगंज : यूपी के महराजगंज जिले में मंगलवार सुबह पुलिस की एक गाड़ी के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराने से उसमें सवार एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई तथा पांच अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि यह घटना महराजगंज-गोरखपुर मार्ग पर हुई। कुशीनगर से दबिश देकर लौट रही गोरखपुर पुलिस की एक टीम का वाहन सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के कतरारी इलाके से गुजर रहा था तो सम्भवत: वाहन चालक को झपकी आ जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गयी और सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकरायी।

घटना में वाहन सवार छह पुलिसकर्मी गम्भीर रूप से घायल हो गये। उन्होंने बताया कि सभी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां निरीक्षक संतोष कुमार (50) की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेश चंद्र कुशवाहा, निरीक्षक गीता, वाहन चालक और दो अन्य पुलिसकर्मियों का इलाज किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही शुरू की है।

