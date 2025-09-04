11 फिट गहरे गड्ढे में गिरी कार, गाड़ी में 5 लोग थे सवार...मां को अस्पताल लेकर जा रहा था परिवार

यूपी के सहारनपुर जिले में एक कार 11 फिट गहरे गड्ढे में गिर गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे। यह गड्ढा नगर पालिका के द्वारा बोरवेल के लिए खुदवाया जा रहा था जिसमें बरसात के कारण पानी भर गया था।

सहारनपुर ( रामकुमार पुंडिर ):



आपको बता दें कि यह घटना जिले के दें गंगोह थाना क्षेत्र में रात के समय करीब 1 बजे की है। जूखेड़ी निवासी वीरेंद्र की मां को रात एक बजे हार्ट अटैक आ गया, आनन-फानन में वह अपनी मां को लेकर गंगोह अस्पताल में जाने लगा। इस दौरान जैसे ही वह गणेश चौक से डिग्री कॉलेज वाले मार्ग पर पहुंचा तो उसकी कार सड़क पर बने 11 फिट गहरे गड्ढे में समा गई।



मुश्किल से परिवार वालों की बचाई जान

बामुश्किल वीरेंद्र ने अपनी मां ओर कार में सवार अन्य अन्य परिजनों को बाहर निकाला, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गड्ढा नगर पालिका के द्वारा बोरवेल के लिए खुदवाया जा रहा था जिसमें बरसात के कारण पानी भर गया था।



गढ्ढे के आस-पास कोई साइन बोर्ड नहीं था

फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है, वहीं एसपी देहात सागर जैन ने बताया एक कार 11 फुट गहरे गड्डे में जाकर गिर गई थी जिसमें एक व्यक्ति सुरेंद्र अपनी मां को अस्पताल लेकर जा रहा था, इस गड्ढे के आसपास किसी भी तरह का चेतावनी बोर्ड या कोई अन्य संकेत चिन्ह सावधानी के लिए नहीं लगाया गया था, तहरीर के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।