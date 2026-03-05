Main Menu

  • जन समस्याओं के निस्तारण में शिथिलता अक्षम्य, हर समस्या का पारदर्शी तरीके से हो समाधान: योगी

जन समस्याओं के निस्तारण में शिथिलता अक्षम्य, हर समस्या का पारदर्शी तरीके से हो समाधान: योगी

05 Mar, 2026

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को जन शिकायतों का तत्परता और संवेदनशीलता से समाधान करने की हिदायत देते हुए आगाह किया कि किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री खुद चलकर पहुंचे और एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं।

राज्य सरकार के बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों से मुलाकात की और सभी को समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जन समस्याओं का समाधान तत्परता और संवेदनशीलता से करें। उन्होंने हिदायत दी, ''इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही अक्षम्य होगी। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। बयान के मुताबिक जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए उनकी भरपूर मदद करेगी। 
 

