यूपी में आज से होगी ‘स्किल्स ओलंपिक' की शुरुआत, 1651 प्रतिभाएं दिखाएंगी हुनर; सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारपरक और आधुनिक कौशल से जोड़ने के अभियान को और तेज करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से राज्य स्तरीय...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारपरक और आधुनिक कौशल से जोड़ने के अभियान को और तेज करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन 12 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 75 जनपदों से चयनित 1651 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और 20 अलग-अलग स्किल्स में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करेंगे।

ये है योगी सरकार का उद्देश्य

रविवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम, नवाचारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करना है। यह आयोजन इंडिया स्किल्स कंपटीशन-2026 की चयन प्रक्रिया का अहम चरण है, जिसके जरिए यूपी की श्रेष्ठ प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

23 जनवरी तक चलेगी प्रतियोगिता

कौशल विकास मिशन के अनुसार, प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित होगी, जो 23 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद 24 जनवरी को आयोजित समारोह में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला चरण 12 और 13 जनवरी को होगा। इसमें प्रदेशभर से करीब 570 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस चरण में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, सीएनसी मिलिंग और सीएनसी टर्निंग सहित कुल 6 स्किल्स में प्रतियोगिता होगी।

वास्तविक प्रतियोगिता 13 जनवरी को होगी

पहले दिन प्रतिभागियों को विशेषज्ञों द्वारा स्किल संबंधित ओरिएंटेशन, वर्ल्ड स्किल्स के प्रारूप की जानकारी और उन्नत मशीनों पर अभ्यास कराया जाएगा। वास्तविक प्रतियोगिता 13 जनवरी को होगी। यह प्रतियोगिता लखनऊ स्थित आईटीआई अलीगंज, आईटीआई मोहनलालगंज, आईटीआई चारबाग, राजकीय पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक (महिला), आईटीओटी, रेमंड सेंटर और सीआईपीईटी सहित विभिन्न संस्थानों में आयोजित की जाएगी।