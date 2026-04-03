Meerut में इंसानियत शर्मसार: पूड़ियां छनती रहीं, मेहमान आते रहे... और दूल्हे आरिफ ने कर दिया ये बड़ा खेल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Apr, 2026 04:36 PM
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक दुखद घटना सामने आई है। जहां एक ओर शादी की शहनाइयां बजनी थीं और खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरी ओर एक झटके में एक परिवार के सारे सपने टूटकर बिखर गए। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ऐन...
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक दुखद घटना सामने आई है। जहां एक ओर शादी की शहनाइयां बजनी थीं और खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरी ओर एक झटके में एक परिवार के सारे सपने टूटकर बिखर गए। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ऐन वक्त पर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हन के सजे-धजे हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ गया।
शहनाइयों की जगह पसरा सन्नाटा
पीड़ित परिवार के अनुसार, घर में शादी की सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं। हलवाई पूरियां तल रहे थे, मेहमान आ चुके थे और रस्में निभाई जा रही थीं। लड़की के माता-पिता अपने होने वाले दामाद और बारातियों के स्वागत के लिए पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं, परिवार की धड़कनें तेज होने लगीं। न तो बारात पहुंची और न ही दूल्हे का कोई अता-पता चला।
जब दूल्हे के घर पहुंचे परिजन, तो उड़ गए होश
काफी देर होने के बाद जब बारात नहीं आई, तो घबराया हुआ लड़की का परिवार दूल्हे आरिफ के घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूल्हे के घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था और पूरा परिवार गायब था। बेटी के पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिस बेटी की डोली उठाने का सपना उन्होंने सालों से देखा था, वह एक पल में उजड़ता नजर आया।
क्यों टूटी शादी? सामने आई चौंकाने वाली वजह
स्थानीय सूत्रों और चर्चाओं के अनुसार, इस निकाह के ऐन वक्त पर टूटने की वजह दूल्हे की मां बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि दूल्हे की मां इस रिश्ते से खुश नहीं थी, जिसके चलते आखिरी समय पर शादी को कैंसिल कर दिया गया और दूल्हा पक्ष घर छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस की शरण में पीड़ित परिवार
बिना किसी सूचना के इस तरह अपमानित किए जाने के बाद, दुल्हन का परिवार सीधा थाने पहुंचा। उन्होंने दूल्हे आरिफ और उसके परिजनों के खिलाफ लिखित शिकायत (तहरीर) दी है। परिजनों का कहना है कि इस घटना ने उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़कर रख दिया है।
पुलिस का पक्ष
मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में शादियों के नाम पर होने वाले ऐसे धोखे और परिवारों की बेबसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।