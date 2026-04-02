इन Vitamins की कमी और बुरी आदतों की वजह से होते हैं Dark Circles! इन्हें दूर करने के लिए अपनाएं ये Expert Tips

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Apr, 2026 04:31 PM
आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स केवल सौंदर्य समस्या नहीं हैं, बल्कि कई बार शरीर में अंदरूनी कमी या स्वास्थ्य संकेत भी देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल क्रीम और घरेलू नुस्खों से इन्हें दूर करना हमेशा कारगर नहीं होता। इसका कारण अक्सर...
UP Desk : आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स केवल सौंदर्य समस्या नहीं हैं, बल्कि कई बार शरीर में अंदरूनी कमी या स्वास्थ्य संकेत भी देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल क्रीम और घरेलू नुस्खों से इन्हें दूर करना हमेशा कारगर नहीं होता। इसका कारण अक्सर शरीर में विटामिन की कमी, नींद की कमी या अन्य जीवनशैली संबंधी आदतें होती हैं।
डार्क सर्कल्स के प्रमुख कारण
विटामिन B12 की कमी: यह विटामिन खून बनाने और शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे आंखों के नीचे की रक्त वाहिकाएं गहरी दिखाई देने लगती हैं और डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं।
विटामिन C की कमी: कोलेजन निर्माण में मदद करने वाला यह विटामिन त्वचा को मजबूत और टाइट रखता है। इसकी कमी से त्वचा पतली हो जाती है और आंखों के नीचे की नसें ऊपर से दिखाई देती हैं, जिससे डार्कनेस बढ़ जाती है।
जेनेटिक कारण: कुछ लोगों में जन्म से ही त्वचा पतली होती है या मेलानिन अधिक बनता है, जिससे डार्क सर्कल्स गहरे दिखाई देते हैं।
नींद की कमी: तनावपूर्ण जीवनशैली और कम नींद से आंखें सूज जाती हैं, त्वचा ढीली लगती है और डार्क सर्कल्स गहरे हो जाते हैं।
आंखों को रगड़ना: लगातार आंखें रगड़ने से त्वचा कमजोर होती है और पिग्मेंटेशन स्थायी रूप से बढ़ सकता है।
डिहाइड्रेशन (पानी की कमी): शरीर में पानी की कमी से त्वचा फीकी और बेजान दिखाई देती है, और आंखों के नीचे की डार्कनेस बढ़ जाती है।
उम्र बढ़ना: उम्र के साथ त्वचा पतली और कोलेजन कम हो जाता है, जिससे नसें स्पष्ट दिखती हैं और डार्क सर्कल्स गहरे हो जाते हैं।
एलर्जी और सूजन: एलर्जी, साइनस या आंखों में सूजन भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है और डार्कनेस बढ़ा सकती है।
निवारक उपाय
*विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए केवल बाहरी उपचार पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए:
*विटामिन B12 और C की जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लें।
*पर्याप्त और गहरी नींद लें, नींद का पैटर्न नियमित करें।
*आंखों को रगड़ने की आदत पूरी तरह छोड़ें।
*दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें।
*बार-बार डार्क सर्कल्स दिखने पर एलर्जी या संक्रमण की जांच कराएं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन सरल कदमों से आंखों के नीचे की त्वचा स्वस्थ रह सकती है और डार्क सर्कल्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है।