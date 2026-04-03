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सावधान! अब बदल गए Expressway के टोल रेट: कार वालों को 10 तो भारी वाहनों को 85 रुपए की चपत, देखें नई लिस्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Apr, 2026 03:23 PM

travelling in up will cost more expressway tolls will be higher from april 1

Lucknow News: अगर आप उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। UPEIDA ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स...

Lucknow News: अगर आप उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। UPEIDA ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 85 रुपए तक की गई है।

किन 4 एक्सप्रेसवे पर बढ़ा टोल?
टोल की नई दरें मुख्य रूप से इन रास्तों पर लागू हुई हैं:-
- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे: सबसे ज्यादा असर
इस रूट पर सफर करने वाले हल्के और भारी दोनों तरह के वाहनों पर बोझ बढ़ा है।
- कार/जीप: अब ₹665 की जगह ₹675 देने होंगे।
- बस/ट्रक: अब ₹2100 की जगह ₹2150 लगेंगे।
- भारी मशीनें (MAV): यहाँ ₹85 की बड़ी बढ़ोतरी हुई है (अब ₹3290)।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: भारी वाहनों को झटका
यहां छोटे वाहन चालकों (बाइक/कार) को राहत दी गई है, उनके पुराने रेट ही रहेंगे, लेकिन बड़े वाहनों के लिए दरें बढ़ गई हैं।
- कार/जीप: पुराने रेट ₹700 ही लागू रहेंगे।
- बस/ट्रक: ₹2225 से बढ़कर अब ₹2240 हो गया है।

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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: छोटे वाहनों को राहत
पूर्वांचल की तरह यहां भी बाइक और कार वालों के लिए रेट नहीं बढ़ाए गए हैं।
- बाइक/ट्रैक्टर: ₹315 (कोई बदलाव नहीं)।
- कार/जीप: ₹635 (कोई बदलाव नहीं)।
- बस/ट्रक: ₹2010 से बढ़कर अब ₹2025 हो गया है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: कार वालों के लिए बुरी खबर
यहां कार और बाइक चलाने वालों को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसे देने होंगे।
- बाइक: अब ₹140 की जगह ₹145 लगेंगे।
- कार/जीप: ₹285 से बढ़कर अब ₹295 हो गया है।


टोल दरों का तुलनात्मक चार्ट 
वाहन का प्रकार   लखनऊ-आगरा (नया रेट)   पूर्वांचल (नया रेट)   बुंदेलखंड (नया रेट)   गोरखपुर लिंक (नया रेट)
कार, जीप, वैन             675                                  700                         635                                 295
बस या ट्रक                   2150                               2240                      2025                                845
दोपहिया/ट्रैक्टर             335                                  350                        315                                 145


क्यों बढ़े दाम?
UPEIDA हर साल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर टोल दरों की समीक्षा करता है। प्रशासन का कहना है कि एक्सप्रेसवे के रखरखाव और बेहतर सुविधाओं के लिए यह मामूली बढ़ोतरी जरूरी है। हालांकि, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार चालकों को राहत देना एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं यात्रा पर निकलने से पहले अपने फास्टैग (FASTag) को रिचार्ज करना न भूलें, ताकि बढ़ी हुई दरों की वजह से टोल प्लाजा पर आपको परेशानी न हो।

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