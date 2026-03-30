UPPCS 2024 Final Result: पूजा तिवारी ने हासिल  की 7 वीं रैंक बनी SDM, मेधावियों ने जिले का नाम किया रोशन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अम्बेडकर नगर की रहने वाली पूजा तिवारी ने 7 वां रैंक हासिल कर एसडीएम बनी हैं। यह सफता उनके धैर्य और निरंतर प्रयास 7वां स्थान प्राप्त किया है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अम्बेडकर नगर की रहने वाली पूजा तिवारी ने 7 वां रैंक हासिल कर एसडीएम बनी हैं। यह सफता उनके धैर्य और निरंतर प्रयास 7वां स्थान प्राप्त किया है। जबकि 26वीं रैंक लाकर श्रष्टि चौधरी भी ने एसडीएम के पद पर चयनित हुई है। अन्नू वर्मा वर्मा बनी ट्रेजरी अफसर पर चयनित हुई है जबकि अन्नू इस समय डिप्टी जेलर पद पर कार्यरत है।







जिले के विमलेश कुमार का चयन डिप्टी एसपी के पद पर हुआ। अभिषेक पाल व अभिनन्दन सिंह BDO बने है। अजय कुमार सिंह, अभिषेक वर्मा,राज सिंह का चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ।







विष्णुकांत मिश्र वाणिज्य कर अधिकारी, सर्वेश वर्मा व मयंक मौर्य असिस्टेंट कमिश्नर सेल्सटैक्स बने। बीते दिनो यूपीएससी में 316वीं रैंक वाले विपिन देव यादव का भी चयन वर्क आफिसर पद पर हुआ है। जिले में तैनात इंस्पेक्टर राम नरेश की बेटी प्रियंका रावत का भी चयन PCS में हुआ है।