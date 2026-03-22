खेलते-खेलते मौत! बैटिंग के दौरान जमीन पर गिरे शहीद के बेटे सोनल चंद्रा, UP क्रिकेट जगत में शोक की लहर

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से खेल के मैदान पर एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। जहां यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के पैनल अंपायर सोनल चंद्रा की मैच के दौरान अचानक मौत हो गई। 38 वर्षीय सोनल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे...

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से खेल के मैदान पर एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। जहां यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के पैनल अंपायर सोनल चंद्रा की मैच के दौरान अचानक मौत हो गई। 38 वर्षीय सोनल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तभी काल ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। इस हादसे से खेल जगत और उनके परिवार में मातम पसरा है।

बैटिंग करते समय जमीन पर गिरे सोनल

मामला रोजा थाना क्षेत्र के एक क्रिकेट ग्राउंड का है। आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले सोनल चंद्रा रविवार को दोस्तों के साथ मैच खेलने पहुंचे थे। चश्मदीदों के मुताबिक, सोनल क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक तेज घबराहट महसूस हुई और वे पिच पर ही गिर पड़े। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें तुरंत उठाया और मैदान की सीढ़ियों पर लिटाया। हालत बिगड़ती देख उन्हें आनन-फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ड्रोन वीडियो में कैद हुई आखिरी पारी

सोनल को क्रिकेट और अपनी यादों को सहेजने का बहुत शौक था। मैच के दौरान वे अक्सर ड्रोन से वीडियो बनवाते थे। संयोगवश, उनकी मौत से ठीक पहले का एक ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें वे क्रिकेट किट पहने और हाथ में बैट लिए मुस्कुराते हुए अपनी पारी की शुरुआत करते दिख रहे हैं। कुछ ही पलों बाद का दूसरा वीडियो दिल दहला देने वाला है, जिसमें वे बेसुध सीढ़ियों पर लेटे नजर आ रहे हैं।

शहीद के बेटे और होनहार अंपायर थे सोनल

सोनल चंद्रा का जीवन संघर्ष और गौरव से भरा था। उनके पिता बीएसएफ (BSF) में तैनात थे और करीब 30 साल पहले देश की सीमा पर शहीद हो गए थे। सोनल ने अपनी मेहनत के दम पर तीन साल पहले ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के पैनल में अंपायर के रूप में जगह बनाई थी। उनकी मां सुनीता चंद्रा एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं।

पुलिस का पक्ष

घटना के बाद परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए शव को घर ले गए। रोजा थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि फिलहाल उनके पास इस मामले की कोई आधिकारिक सूचना या तहरीर नहीं आई है। यदि शिकायत मिलती है, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।