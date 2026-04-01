Hapur में कसाई जैसी क्रूरता! चोरी के शक में 7 साल के बच्चे को फ्रीजर में किया बंद, रूह कंपा देगा Viral Video

Edited By Anil Kapoor,Updated: 01 Apr, 2026 02:30 PM
Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जहां धौलाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा गांव में एक 7 साल के मासूम बच्चे को महज चोरी के शक में मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की गई। दबंगों ने बच्चे...
Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जहां धौलाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा गांव में एक 7 साल के मासूम बच्चे को महज चोरी के शक में मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की गई। दबंगों ने बच्चे को एक गहरे फ्रीजर (Deep Freezer) के अंदर बंद कर दिया, जिससे उसकी जान पर बन आई।
घंटों फ्रीजर में तड़पता रहा मासूम
घटना का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को बच्चे के गायब होने और उसे फ्रीजर में बंद किए जाने की भनक लगी। ग्रामीणों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पीड़ित बच्चे के पिता इमरान के अनुसार, गांव के ही एक दबंग व्यक्ति आजाद ने उनके बेटे पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। आरोप है कि इसी बात से गुस्सा होकर आजाद ने बच्चे को उठाकर फ्रीजर में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। बच्चा काफी देर तक उसके अंदर दम घुटने और कड़ाके की ठंड से तड़पता रहा।
Viral Video, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे की हालत देख हर कोई दंग है। ग्रामीणों द्वारा मुक्त कराए जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चा फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना ने उसे गहरा मानसिक सदमा पहुंचाया है।
आरोपी फरार, पुलिस दे रही दबिश
पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी आजाद के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। धौलाना पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
समाज में बढ़ती संवेदनहीनता पर सवाल
यह घटना ना केवल एक अपराध है, बल्कि समाज की गिरती मानसिकता का उदाहरण भी है। महज एक शक के आधार पर 7 साल के बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी करना किसी की भी रूह कंपा सकता है। फिलहाल, पूरा गांव सहमा हुआ है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।