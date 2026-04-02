सोना-चांदी धड़ाम! Gold के इतने गिरे दाम, Silver की कीमतों में महागिरावट... जानिए गिरते Rates की बड़ी वजह

Gold Silver Price Today: कमोडिटी बाजार में गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार के दौरान कीमती धातुओं में अचानक आई इस गिरावट को बाजार में...

Gold Silver Price Today: कमोडिटी बाजार में गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार के दौरान कीमती धातुओं में अचानक आई इस गिरावट को बाजार में ‘तेज करेक्शन’ के रूप में देखा जा रहा है।



गोल्ड इतना टूटा (Gold Silver Price Today)

MCX पर गोल्ड के 5 जून कॉन्ट्रैक्ट ने दिन की शुरुआत ही कमजोरी के साथ की। यह अपने पिछले क्लोज से ₹1,218 की गिरावट के साथ ₹1,52,490 प्रति 10 ग्राम पर खुला। हालांकि, कारोबार बढ़ने के साथ इसमें और दबाव देखने को मिला और कीमतें तेजी से फिसलती चली गईं। ट्रेडिंग के दौरान सोना ₹3,514 तक टूटकर ₹1,50,194 प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गया।



चांदी के दामों में भी भारी गिरावट

वहीं चांदी के दामों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX सिल्वर का 5 मई कॉन्ट्रैक्ट ₹701 की कमजोरी के साथ ₹2,42,800 प्रति किलोग्राम पर खुला। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में बिकवाली और तेज हो गई, जिससे चांदी की कीमतों में और गिरावट देखने को मिली।



गिरावट की वजह क्या?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर संकेत, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) के चलते सोना-चांदी पर दबाव बना है। इसके अलावा निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) से पैसे निकालकर अन्य विकल्पों में लगाने की प्रवृत्ति भी इस गिरावट की बड़ी वजह मानी जा रही है।



निवेशकों के लिए संकेत

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तेज गिरावट के दौरान निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह गिरावट खरीदारी का मौका भी बन सकती है। कुल मिलाकर, MCX पर सोना और चांदी दोनों में आई इस तेज गिरावट ने बाजार की दिशा को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। आने वाले सत्रों में निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और डॉलर की चाल पर टिकी रहेगी।