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  • यमुना की लहरों में मौत का तांडव: वृंदावन हादसे में 11वीं लाश मिलने से कोहराम, अब भी 4 लोग लापता... रेस्क्यू लगातार जारी

यमुना की लहरों में मौत का तांडव: वृंदावन हादसे में 11वीं लाश मिलने से कोहराम, अब भी 4 लोग लापता... रेस्क्यू लगातार जारी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Apr, 2026 09:59 AM

mathura news death toll rises to 11 after boat capsizes in yamuna river

Mathura News: मथुरा के वृंदावन और मांट के बीच शुक्रवार (10 अप्रैल) को यमुना नदी में हुआ नाव हादसा अब और भी दर्दनाक होता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और शव मिलने के बाद इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रशासन और...

Mathura News: मथुरा के वृंदावन और मांट के बीच शुक्रवार (10 अप्रैल) को यमुना नदी में हुआ नाव हादसा अब और भी दर्दनाक होता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और शव मिलने के बाद इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रशासन और बचाव टीमें अभी भी नदी की गहराईयों में 4 लापता लोगों की तलाश कर रही हैं।

800 मीटर दूर मिला 11वां शव
एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे पॉन्टून पुल के पास एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई थी। शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से लगभग 800 मीटर की दूरी पर एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मानिक टंडन के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

रेस्क्यू में लगी पूरी ताकत: NDRF और SDRF तैनात
लापता लोगों को ढूंढने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। नदी में मौत के सन्नाटे के बीच जिंदगियां तलाशने के लिए कई टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं:-
-NDRF: 8 टीमें लगातार गश्त कर रही हैं।
- SDRF: 5 टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं।
- PAC: 3 फ्लड यूनिट तैनात की गई हैं।
- निजी गोताखोर: 6 अनुभवी गोताखोर भी गहराई में सर्च कर रहे हैं।

शुक्रवार दोपहर को शुरू हुआ था मौत का तांडव
यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव क्षमता से अधिक भार या संतुलन बिगड़ने के कारण अचानक यमुना के बीचों-बीच पलट गई। शुरुआती खबर में मृतकों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, नदी से शव मिलने का सिलसिला जारी है। एसपी देहात के अनुसार, शुक्रवार रात से ही अभियान बिना रुके चल रहा है और जब तक आखिरी लापता व्यक्ति नहीं मिल जाता, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा।

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प्रशासन की अपील
हादसे के बाद से नदी के घाटों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और रेस्क्यू कार्य में सहयोग करने की अपील की है। फिलहाल मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

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