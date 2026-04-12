UP में अगले 72 घंटे भारी: कुदरत का U-टर्न लाएगा पसीने छुड़ाने वाला मंजर, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Apr, 2026 06:58 AM
UP Weather Update: अगर आप बीते दिनों की ठंडी हवाओं और बारिश के आनंद में डूबे हैं, तो संभल जाइए। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सुहावना मौसम अब बीते दिनों की बात हो गई है और...
UP Weather Update: अगर आप बीते दिनों की ठंडी हवाओं और बारिश के आनंद में डूबे हैं, तो संभल जाइए। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सुहावना मौसम अब बीते दिनों की बात हो गई है और राज्य में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है।
12 अप्रैल से चलेगी लू, घर से निकलना होगा मुश्किल
मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आज, यानी 12 अप्रैल से यूपी के ज्यादातर हिस्सों में सूरज की तपिश बढ़ेगी। तेज पछुआ हवाएं (West Westerly Winds) अब राहत देने के बजाय शरीर को झुलसाने वाली लू (Heatwave) का अहसास कराएंगी। अनुमान है कि आने वाले कुछ ही दिनों में राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों का पारा 40°C के आंकड़े को पार कर जाएगा।
इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट
रविवार को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। विभाग ने निम्नलिखित जिलों में लू की संभावना जताई है:-
- पश्चिमी यूपी: मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली।
- मध्य और पूर्वी यूपी: लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया।
- विशेष सलाह: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधी धूप में निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
प्रमुख शहरों का हाल: तेजी से चढ़ेगा पारा
लखनऊ और कानपुर
राजधानी लखनऊ में आज तापमान 36 डिग्री के आसपास रह सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक यह 40 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। कानपुर में भी आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे उमस और गर्मी बढ़ेगी। पिछले तीन दिनों के भीतर ही तापमान में 6 से 8 डिग्री की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
नोएडा और गाजियाबाद
दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बारिश का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। हालांकि गाजियाबाद की हवा (AQI) में सुधार हुआ है, लेकिन 13 अप्रैल से यहां भी भीषण गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी।
आगरा और पूर्वांचल- 16 अप्रैल तक आग उगलेगा सूरज
ताजनगरी आगरा में पारा 33 डिग्री के पार जा चुका है और 16 अप्रैल तक इसके 40 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। वहीं वाराणसी और प्रयागराज में गंगा किनारे की नमी अब उमस (Humidity) पैदा करेगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अचानक क्यों बढ़ रही है यह गर्मी?
मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में राज्य में कोई भी नया वेदर सिस्टम (Weather System) एक्टिव नहीं है। बादलों के न होने से सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही हैं। उत्तर-पश्चिमी हवाएं अब ठंडी नहीं बल्कि गर्म होकर आ रही हैं। 12 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की और बढ़ोतरी देखी जा सकती है।