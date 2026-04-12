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  • मेकअप नहीं तो निकाह नहीं! दुल्हन ने किया इनकार, बारात पर बरसे पत्थर... दूल्हे की 12 लाख की नई कार के तोड़े शीशे

मेकअप नहीं तो निकाह नहीं! दुल्हन ने किया इनकार, बारात पर बरसे पत्थर... दूल्हे की 12 लाख की नई कार के तोड़े शीशे

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Apr, 2026 10:53 AM

no makeup no nikah bride refuses stones pelted at wedding procession

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक शादी का जश्न उस वक्त जंग में बदल गया, जब दुल्हन ने निकाह के ऐन वक्त पर दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। मामला केवल दुल्हन के इनकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले,...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक शादी का जश्न उस वक्त जंग में बदल गया, जब दुल्हन ने निकाह के ऐन वक्त पर दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। मामला केवल दुल्हन के इनकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले, जिसमें दूल्हे की नई चमचमाती कार को भारी नुकसान पहुंचा।

क्या था पूरा विवाद?
नूरपुर के इस्लाम नगर से शुऐब उर्फ बब्बू की बारात बड़े अरमानों के साथ नहटौर के नाज बैंकट हॉल पहुंची थी। दूल्हा और दुल्हन आपस में ममेरे-फुफेरे भाई-बहन हैं, इसलिए दोनों परिवारों में काफी करीबी रिश्ता था। निकाह की रस्में शुरू होने ही वाली थीं कि तभी दुल्हन ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि वह इस लड़के से शादी नहीं करेगी।

मेकअप बना बर्बादी की वजह
दुल्हन का आरोप था कि दूल्हा पक्ष ने वादे के अनुसार उसे मेकअप का सामान नहीं भेजा। दुल्हन ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिसे मेरी छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याल नहीं है, वह भविष्य में मेरा क्या ख्याल रखेगा? दुल्हन के इस फैसले से दूल्हा शुऐब सन्न रह गया। उसने दुल्हन को मनाने की बहुत कोशिश की और अपनी 12 लाख की नई कार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह अपनी शादी के लिए खास तौर पर इसे खरीद कर लाया है। लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही।

देखते ही देखते रणक्षेत्र बना बैंकट हॉल
हंसी-खुशी का माहौल तब तनाव में बदल गया जब दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बात गाली-गलौज से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच गई। बैंकट हॉल के बाहर पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर ईंटें चलीं। उपद्रवियों ने दूल्हे की फूलों से सजी नई कार को भी नहीं बख्शा और पत्थरों से उसके शीशे तोड़ डाले।

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पुलिस की एंट्री और बेरंग वापसी
हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया। इलाके के गणमान्य लोगों और मौलवियों ने घंटों तक दोनों परिवारों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन का दिल नहीं पसीजा। अंत में, जिस बारात ने चिकन-मटन और रसमलाई के दावत का लुत्फ उठाया था, उसे बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा।

पुलिस का बयान
नहटौर पुलिस के अनुसार, अभी तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि कोई तहरीर मिलती है, तो मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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