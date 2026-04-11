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UP में अब मौसम लेगा U turn; खत्म हुआ बारिश का दौर! अब तेजी से चढ़ेगा पारा, जानिए ताजा अपडेट

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Apr, 2026 10:03 AM

the weather in uttar pradesh will now take a u turn

लखनऊ: पिछले कुछ दिनो से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को अब गर्मी के लिये तैयार होना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले सप्ताह में मौसम...

लखनऊ: पिछले कुछ दिनो से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को अब गर्मी के लिये तैयार होना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले सप्ताह में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने और दिन व रात के तापमान में बढ़ोत्तरी का अनुमान है। 

तेज हवाओं का सिलसिला रहेगा जारी 
विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में मौसम शुष्क होते ही दिन में 30-40 किमी/घंटा की गति से चल रही तेज हवाओं का दौर 12 अप्रैल तक जारी रहने के साथ आगामी सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सिया की क्रमिक वृद्धि सम्भावित है। 

विभाग ने दी ये सलाह  
मौसम विभाग के अनुसार, जब तक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होता, तब तक प्रदेश में लू जैसी स्थिति और तेज धूप का असर दिखेगा। दोपहर के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 

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