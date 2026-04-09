शराब ने उजाड़ा घर! Barabanki में नशेड़ी पति की करतूतों से तंग आकर पत्नी और 12 साल के मासूम ने डंडे से पीट-पीटकर ले ली जान

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से घरेलू हिंसा के बाद हुई हत्या की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुरथरा में शराब और रोज-रोज के झगड़ों ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया। जहां एक महिला ने अपने 12 साल...

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से घरेलू हिंसा के बाद हुई हत्या की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुरथरा में शराब और रोज-रोज के झगड़ों ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया। जहां एक महिला ने अपने 12 साल के नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।

शराब और घरेलू हिंसा

पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक Lalit Kumar Verma शराब पीने का आदी था। वह अक्सर नशे में घर आता था और पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे ललित नशे की हालत में घर पहुंचा और परिवार के साथ झगड़ा करने लगा। रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी और उसके 12 वर्षीय बेटे Abhay Verma ने वहां रखे डंडे उठा लिए। विवाद के दौरान मां-बेटे ने ललित के सिर पर डंडे से जोरदार वार किया। चोट इतनी गहरी थी कि ललित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

15 साल पहले हुई थी शादी

ललित की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं—12 साल का बेटा अभय और 4 साल की छोटी बेटी मिस्टी। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा था, जिसका अंत इस खौफनाक वारदात के साथ हुआ।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मसौली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने ललित की पत्नी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।