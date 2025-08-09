Main Menu

  योगी और मायावती सहित कई नेताओं ने प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की दी बधाई, सीएम ने कहा- 'स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा,

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Aug, 2025 01:41 PM

many leaders including yogi and mayawati congratulated

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती समेत तमात नेताओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती समेत तमात नेताओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!'' उन्होंने कहा, ‘‘रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। आइए, इस पर्व पर हम आपसी प्रेम, विश्वास एवं पारिवारिक मूल्यों को और भी सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें।

बसपा प्रमुख मायावती ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘भाई-बहन के आपस के पवित्र रिश्ते एवं प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की देश के समस्त भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोग इसकी पवित्रता को बनाये रखते हुये पूरे सौहार्द व उमंग के साथ मनायें।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेह, सम्मान और समर्पण का यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की मधुर सुगंध से भर दे और आपके हर कदम को सफलता और खुशहाली की ओर ले जाए।'

 

