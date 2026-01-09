Main Menu

  • मेरठ घटना पर मायावती ने योगी को दी नसीहत, कहा- महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे सरकार

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Jan, 2026 01:01 PM

mayawati advised yogi on the meerut incident saying the government should pay

जिले के सरधना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक युवक ने अनुसूचित जाति की एक महिला की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या करने के बाद उसकी बेटी को कथित रूप से अगवा कर लिया। इस घटना से गांव में आक्रोश व्याप्त है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर...

मेरठ: जिले के सरधना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक युवक ने अनुसूचित जाति की एक महिला की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या करने के बाद उसकी बेटी को कथित रूप से अगवा कर लिया। इस घटना से गांव में आक्रोश व्याप्त है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की घटना को 'अति-दुखद, शर्मनाक और चिन्तनीय' बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ आज सुबह करीब आठ बजे खेत पर गन्ने की छिलाई के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के रहने वाले पारस नामक युवक ने उन्हें रोक लिया और कथित रूप से अभद्रता करने लगा।

धारदार हथियार से महिला पर बोला हमला
जानकारी के मुताबिक, महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे घायल हुई महिला मौके पर ही गिर पड़ी और इसके बाद आरोपी युवती को जबरन अपने साथ ले गया। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को मोदीपुरम स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

 मां के सामने बेटी का अपहरण
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. विपिन ताड़ा ने  बताया कि युवती अनुसूचित जाति की है जबकि युवक दूसरी जाति से है और दोनों एक दूसरे से काफी समय से परिचित है। उन्होंने कहा, “आज सुबह जब युवती अपनी मां के साथ खेत जा रही थी तब युवक वहां पहुंचा और उसने युवती से कुछ बात की। इसे लेकर युवक की युवती की मां से कुछ कहासुनी हो गई। इस पर युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद लड़की युवक के साथ चली गई।

युवती की सकुशल बरामदगी के आठ टीमें गठित
ताड़ा ने बताया कि युवती की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आठ टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक चार जिलों में पुलिस दबिश दे चुकी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, महिला की मौत के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गईं। विभिन्न दलों के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। घटना के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया।

घटना पर मायावती ने जताया दुख
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक की भी सूचना है। इस बीच, बसपा प्रमुख मायावती ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, ''मेरठ के सरधना थाना अन्तर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताज़ा घटना अति-दुखद, शर्मनाक एवं चिन्तनीय।'' मायावती ने कहा, ''महिलाओं की इज़्ज़त-आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख़्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे।

