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  • अब चूल्हा कैसे जलेगा? सोना-चांदी छोड़ अब LPG सिलेंडर पर हाथ साफ कर रहे बदमाश, CCTV में कैद हुई LIVE चोरी

अब चूल्हा कैसे जलेगा? सोना-चांदी छोड़ अब LPG सिलेंडर पर हाथ साफ कर रहे बदमाश, CCTV में कैद हुई LIVE चोरी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Mar, 2026 07:38 AM

leaving gold and silver behind crooks are now making away with cylinders

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी चोरी का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी अपनी रसोई के सामान की फिक्र करने लगेंगे। जिले में गैस की किल्लत क्या बढ़ी, चोरों ने अब गहनों और नकदी के बजाय रसोई गैस सिलेंडर को अपना निशाना बनाना...

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी चोरी का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी अपनी रसोई के सामान की फिक्र करने लगेंगे। जिले में गैस की किल्लत क्या बढ़ी, चोरों ने अब गहनों और नकदी के बजाय रसोई गैस सिलेंडर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में हुई इस वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है।

कड़ी मशक्कत से मिला था सिलेंडर, मिनटों में उड़ा ले गया चोर
पीड़ित राहुल पाल ने बताया कि गैस की भारी किल्लत के चलते उन्हें घंटों एजेंसी की लंबी लाइन में लगना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक भरा हुआ सिलेंडर मिला। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सिलेंडर को आंगन में रखा ही था कि घात लगाए बैठे चोर ने उस पर हाथ साफ कर दिया। अब राहुल इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि दोबारा सिलेंडर पाना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

CCTV में कैद हुई शातिर चोर की करतूत
चोरी की यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर पहले से ही घर की रेकी (निगरानी) कर रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, वह दबे पांव आंगन में दाखिल हुआ। बिना किसी डर के भारी-भरकम भरा हुआ सिलेंडर उठाया और रफूचक्कर हो गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग मजे लेते हुए कमेंट कर रहे हैं कि अब गहनों की तरह गैस सिलेंडर को भी तिजोरी में बंद करके रखना पड़ेगा।

पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी का चेहरा फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संदिग्धों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गैस चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

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