वो एक झपकी और सब खत्म! हाईवे पर बिलखती रह गई मासूम अराध्या, एक ही झटके में छिना मां-पिता और दादा का साथ

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल...

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

दर्शन कर लौट रहा था परिवार

मिली जानकारी के मुताबिक, इटावा के नगला बर (इकदिल) निवासी पूर्व फौजी कामता प्रसाद अपने परिवार के साथ राजस्थान के करौली स्थित कैला देवी मंदिर के दर्शन करने गए थे। पूरा परिवार दो अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर वापस लौट रहा था। जैसे ही उनकी बोलेरो आगरा के चित्राहट इलाके में पहुंची, अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।

मृतकों और घायलों की जानकारी

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में परिवार के मुखिया, उनके बेटे और मासूम बच्चे शामिल हैं:-

- कामता प्रसाद (पूर्व फौजी)

- देवेंद्र (कामता प्रसाद का छोटा बेटा)

- सीमा (पुत्रवधू)

- ऋषि (नाती/धेवता)

- अराध्या (3 वर्षीय मासूम बच्ची)

घायलों की स्थिति

हादसे में आदित्य, रोशनी और ऋषभ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए कार के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज (Saifai Medical College) में भर्ती कराया है।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Post-mortem) के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, हादसा चालक को नींद आने की वजह से हुआ प्रतीत होता है। मृतक परिवार इटावा और औरैया जिले के रहने वाले थे। घटना के बाद से ही दोनों जिलों में शोक की लहर दौड़ गई है।