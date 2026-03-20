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सिंक में पड़े जूठे बर्तनों ने मचाया गदर, गुस्से में पत्नी ने 112 डायल कर बुलाई फोर्स, पुलिस पहुंची तो वजह सुनकर चकरा गया सिर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 12:03 PM

a quarrel over dirty utensils escalated and wife dialed 112 and called police

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अक्सर पति-पत्नी के बीच झगड़े के बड़े कारण होते हैं, लेकिन यहां मामला किचन के सिंक में जाकर फंस गया। एक महिला को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि...

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अक्सर पति-पत्नी के बीच झगड़े के बड़े कारण होते हैं, लेकिन यहां मामला किचन के सिंक में जाकर फंस गया। एक महिला को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि पति ने जूठे बर्तन नहीं धोए, कि उसने सीधे पुलिस को ही घर बुला लिया।

क्या है पूरा बर्तन कांड?
यह दिलचस्प मामला सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना शाम की है जब घर में रात के खाने की तैयारी शुरू होनी थी। पत्नी जैसे ही रसोई (किचन) में पहुंची, उसकी नजर सिंक में पड़े ढेर सारे जूठे बर्तनों पर पड़ी। पत्नी ने जब पति से पूछा कि अभी तक बर्तन साफ क्यों नहीं हुए?, तो पति ने इसे मजाक में टाल दिया या साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, बात इतनी बढ़ गई कि घर कुरुक्षेत्र बन गया।

जब गांव में पहुंची पुलिस की गाड़ी...
विवाद बढ़ता देख पत्नी ने आपा खो दिया और डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे दी। गांव में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए पहुंची तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को लगा कि कोई बड़ी वारदात हो गई है। लेकिन जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, तो नजारा कुछ और ही था।

साहब! बर्तन साफ नहीं होंगे तो खाना कैसे बनेगा?
जब पुलिसकर्मियों ने झगड़े की वजह पूछी, तो पत्नी का तर्क सुनकर वे भी सिर पकड़कर बैठ गए। महिला ने बड़े मासूमियत और गुस्से के साथ कहा कि साहब, मैंने कई बार कहा कि बर्तन धो दो, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। अब आप ही बताइए, सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे तो रात का खाना कैसे बनेगा? यह सुनकर पुलिसवाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि, ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने दोनों को काफी देर तक बिठाकर समझाया-बुझाया।

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2 साल की शादी और किचन का कलह
जानकारी के मुताबिक, इस जोड़े की शादी 2 साल पहले हुई थी। अभी उनकी कोई संतान नहीं है। अक्सर छोटी-मोटी बातों पर दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन बर्तन के लिए पुलिस बुला लेना चर्चा का विषय बन गया है। सोनहा थानाध्यक्ष महेश सिंह के मुताबिक, यह पति-पत्नी का आपसी विवाद था जिसे समझा-बुझाकर शांत करा दिया गया है।

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