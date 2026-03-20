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गैस माफिया पर बड़ा एक्शन! 36 अवैध सिलेंडर बरामद, लूट की कीमत सुन चकरा जाएगा सिर—प्रशासन ने तोड़ी कमर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 07:52 AM

sonbhadra news 36 illegal cylinders recovered in obra raid

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का चाबुक चला है। ओबरा थाना क्षेत्र में सप्लाई विभाग की टीम ने एक दुकान पर अचानक छापेमारी कर अवैध सिलेंडरों का जखीरा...

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का चाबुक चला है। ओबरा थाना क्षेत्र में सप्लाई विभाग की टीम ने एक दुकान पर अचानक छापेमारी कर अवैध सिलेंडरों का जखीरा पकड़ा है। इस कार्रवाई से इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

कार्रवाई की मुख्य बातें 
- 36 अवैध गैस सिलेंडर (घरेलू और कमर्शियल दोनों)।
- चोपन रोड स्थित एक दुकान, ओबरा।
- 1100-1200 का सिलेंडर 3500 से 4500 रुपए तक में बेचा जा रहा था।
- सिलेंडर के साथ रिफिलिंग मशीन, तराजू और पेट्रोमैक्स भी जब्त।

प्रशासन का छापा और गिरफ्तारी
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पूर्ति निरीक्षक पृथ्वीराज, निर्मल सिंह और सिद्धांत सौरभ भूषण की संयुक्त टीम ने चोपन रोड पर जाल बिछाया। जैसे ही टीम दुकान पर पहुंची, वहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और ऊंचे दामों पर बिक्री का खेल उजागर हो गया। दुकानदार मौके पर कोई भी वैध लाइसेंस या कागजात पेश नहीं कर सका, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मजबूरी का फायदा उठा रहे थे कालाबाजारी करने वाले
जांच में यह बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई कि गैस की किल्लत का फायदा उठाकर आरोपी जरूरतमंदों से मनमानी कीमत वसूल रहा था। प्रशासन ने मौके से ना सिर्फ सिलेंडर बरामद किए, बल्कि गैस चोरी और रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं।

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कानूनी कार्रवाई 
जिला पूर्ति विभाग ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जनता की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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