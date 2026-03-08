Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UK07 Rider Accident: 'अगले जन्म प्यार देना मम्मी...' LIVE में विदाई और फिर भयानक एक्सीडेंट; बाल-बाल बचे अनुराग डोभाल

UK07 Rider Accident: 'अगले जन्म प्यार देना मम्मी...' LIVE में विदाई और फिर भयानक एक्सीडेंट; बाल-बाल बचे अनुराग डोभाल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Mar, 2026 06:54 AM

anurag doval met with a horrific car accident during an emotional instagram live

Ghaziabad News: मशहूर मोटो-व्लॉगर और बिग बॉस 17 के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया UK07 Rider के नाम से जानती है, शनिवार शाम एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब अनुराग इंस्टाग्राम पर...

Ghaziabad News: मशहूर मोटो-व्लॉगर और बिग बॉस 17 के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया UK07 Rider के नाम से जानती है, शनिवार शाम एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव थे और अपने परिवार के साथ चल रहे विवादों को लेकर बेहद भावुक नजर आ रहे थे।

 

 

और ये भी पढ़े

तेज रफ्तार और इमोशनल ब्रेकडाउन
घटना के समय अनुराग अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में थे। लाइव वीडियो में देखा गया कि कार की रफ्तार 150-180 किमी/घंटा के करीब थी। अनुराग काफी तनाव में थे और अपने परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद के गंभीर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने रितिका के साथ अपनी इंटर-कास्ट शादी को लेकर हो रही समस्याओं का भी जिक्र किया।

लाइव वीडियो में आखिरी विदाई के शब्द
वीडियो के दौरान अनुराग ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे उनके फैंस दहल गए। उन्होंने कहा कि अगले जन्म आऊं तो मम्मी प्यार दे देना... बहुत जरूरत थी प्यार की। चलो... आखिरी राइड के लिए... लेट्स गो फॉर द फाइनल राइड। इन शब्दों के तुरंत बाद, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लाइव वीडियो अचानक बंद हो गया और स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई।

हादसे के बाद की स्थिति
खबरों के मुताबिक, यह हादसा एक फ्लाईओवर के पास हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अनुराग की मदद की। गनीमत यह रही कि वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे डिप्रेशन का नतीजा बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे खुदकुशी की कोशिश (Suicide Attempt) मान रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!