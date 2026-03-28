11750 एकड़ एरिया, डेली 150 फ्लाइट्स…PM Modi करेंगे 11,282 करोड़ रुपये की लागत वाले नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन

Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Mar, 2026 10:15 AM
UP News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे की लागत 11,282 करोड़ रुपये है। यह एक बड़ी परियोजना...
UP News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे की लागत 11,282 करोड़ रुपये है। यह एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसकी अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य जेवर को उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
प्रधानमंत्री कार्गो टर्मिनल का भी करेंगे उद्घाटन
एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बताया कि पहले चरण में रियायतग्राही द्वारा 6,876 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि राज्य ने भूमि अधिग्रहण पर 4,406 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
यूपी बनेगा पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य
बयान में कहा गया है कि पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल शामिल है, जिसकी प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। बयान के अनुसार, एक बार यह हवाई अड्डा चालू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, जिससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमन ने कहा कि यह परियोजना ग्रेटर दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को घरेलू और वैश्विक गंतव्यों से जोड़ेगी, जिसमें ''स्विस दक्षता और भारतीय आतिथ्य'' का संयोजन होगा।