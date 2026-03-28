Viral Video: “ट्रेन में ‘नंबर’ देने वाले पुलिसकर्मी की करतूत कैमरे में कैद,  युवती ने रील बना कर...

चलती ट्रेन में एक युवती के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने लड़की को अपना मोबाइल नंबर दिया, जिसके बाद युवती ने पूरी घटना...

Viral Video: चलती ट्रेन में एक युवती के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने लड़की को अपना मोबाइल नंबर दिया, जिसके बाद युवती ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली।

रील बनाते ही पुलिसकर्मी हुआ फरार

वायरल वीडियो के मुताबिक, जैसे ही युवती ने इस घटना को कैमरे में कैद करना शुरू किया, संबंधित पुलिसकर्मी मौके से तुरंत हट गया। इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुरक्षा देने वाले ही इस तरह की हरकत करेंगे, तो आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। कई लोगों ने मामले की जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो किस स्थान का है और संबंधित पुलिसकर्मी किस विभाग से जुड़ा है। पुलिस विभाग की ओर से भी अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

जांच की मांग तेज

घटना के बाद यह मुद्दा कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि से जुड़ा बन गया है। लोगों का कहना है कि यदि वीडियो में दिख रही बात सही है, तो यह गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि वर्दी की गरिमा और जिम्मेदारी को हर हाल में बनाए रखना कितना जरूरी है।