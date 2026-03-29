फिर औंधे मुंह गिरा सोने-चांदी का भाव! सिल्वर इतने लाख हुई सस्ती, गोल्ड भी जोरदार टूटा, जानें 24kt, 22kt, 20kt, 18kt Gold का रेट

Gold-Silver Price Crash : देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हालिया कारोबारी सप्ताह में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, हालांकि सप्ताह के अंत में सोने में हल्की मजबूती दर्ज की गई, जबकि...

Gold-Silver Price Crash : देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हालिया कारोबारी सप्ताह में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, हालांकि सप्ताह के अंत में सोने में हल्की मजबूती दर्ज की गई, जबकि चांदी दबाव में रही। इसके बावजूद दोनों धातुएं अपने अब तक के उच्चतम स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रही हैं।



मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों में सप्ताह भर मिश्रित रुख रहा। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन चांदी हल्की गिरावट के साथ करीब 2.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। हालांकि पूरे सप्ताह के दौरान इसमें मामूली बढ़त भी दर्ज की गई। बावजूद इसके, चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे बनी हुई है, जिससे निवेशकों के लिए यह अपेक्षाकृत सस्ते स्तर पर उपलब्ध है।

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सोने की बात करें तो इसमें भी पिछले सप्ताह हल्का दबाव देखा गया। सप्ताह की शुरुआत की तुलना में अंतिम दिन कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम के हिसाब से थोड़ा सस्ता होकर बंद हुआ। यह भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे बाजार में निवेश के अवसर की चर्चा तेज हो गई है।



घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, सप्ताह के दौरान सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम हजारों रुपये की कमी आई, जबकि चांदी भी प्रति किलोग्राम के हिसाब से काफी सस्ती हुई। इससे आम उपभोक्ताओं और निवेशकों दोनों के लिए राहत की स्थिति बनी है।

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वर्तमान दरों पर नजर डालें तो 24 कैरेट सोना करीब 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट करीब 1.39 लाख रुपये, 20 कैरेट लगभग 1.27 लाख रुपये और 18 कैरेट सोना करीब 1.15 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 14 कैरेट सोने का भाव 92 हजार रुपये के आसपास बना हुआ है।