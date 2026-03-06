नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे विमान, आखिरी अड़चन हुई दूर..... BCAS से मिली सुरक्षा मंजूरी

प्रस्तावित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से ''सुरक्षा जांच मंजूरी'' मिल गई है, जिससे हवाई अड्डे को लाइसेंस मिलने में एक अहम बाधा दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी ....

नोएडा : प्रस्तावित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से ''सुरक्षा जांच मंजूरी'' मिल गई है, जिससे हवाई अड्डे को लाइसेंस मिलने में एक अहम बाधा दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि बीसीएएस से सुरक्षा जांच की मंजूरी मिलने के बाद हवाईअड्डे का लाइसेंस जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। सिंह ने कहा, ''हवाई अड्डे को बीसीएएस से सुरक्षा जांच की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के साथ ही हवाईअड्डे का लाइसेंस जल्द ही जारी होने की संभावना है।''

