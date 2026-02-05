तिलक से पहले उजड़ गईं परिवार की खुशियां! दर्दनाक हादसे में कार सवार पति-पत्नी समेत 4 लोगों की मौत, तीन घायल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने...

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान बहराइच जिले के धर्म कुंडा गांव के रहने वाले सुनील सिंह (28), पत्नी सुधा सिंह (26) और संतोष सिंह (25) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सुनील के एक अन्य संबंधी मुकेश सिंह को इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं।



पुलिस उपाधीक्षक (गोला) रमेश तिवारी ने बताया कि सुनील सिंह की दो साल की बेटी मानवी और एक अन्य रिश्तेदार प्रवेश सिंह दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक, परिवार कार में सवार होकर दिल्ली से बहराइच के धर्म कुंडा गांव में 'तिलक' समारोह में शामिल होने जा रहा था कि तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों को सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

