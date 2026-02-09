मौत का धागा है चाइनीज मांझा! CM योगी ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, मोबाइल की लत पर दी बड़ी चेतावनी

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए एक अनोखी पहल की है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के नाम एक विशेष पत्र लिखा है, जिसे 'योगी की पाती' नाम दिया गया है। इस पत्र में उन्होंने बच्चों की...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए एक अनोखी पहल की है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के नाम एक विशेष पत्र लिखा है, जिसे 'योगी की पाती' नाम दिया गया है। इस पत्र में उन्होंने बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आदतों को लेकर बेहद जरूरी सुझाव दिए हैं।

रील और गेम से रहें दूर, मोबाइल है समय का चोर

मुख्यमंत्री ने आज की पीढ़ी में मोबाइल और सोशल मीडिया की बढ़ती लत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बच्चों से कहा कि मोबाइल फोन आपका कीमती समय चुरा रहा है। घंटों गेम खेलने और रील्स देखने से न केवल आंखें कमजोर होती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। सीएम ने बच्चों को सलाह दी कि वे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर किताबों से दोस्ती करें और मैदान में खेलें।

चाइनीज मांझा: मौत का धागा

पतंगबाजी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बच्चों को 'चाइनीज मांझे' के खतरों से आगाह किया। उन्होंने इसे न केवल पक्षियों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा बताया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से अपील की कि वे इस खतरनाक मांझे का बहिष्कार करें और अगर कहीं इसकी बिक्री होते देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

बोर्ड परीक्षार्थियों को सफलता का 'गीता मंत्र'

आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सीएम योगी ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने गीता के श्लोक 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' का उदाहरण देते हुए कहा कि छात्र फल की चिंता किए बिना पूरी मेहनत से परीक्षा दें। उन्होंने बच्चों को शांत मन से पेपर पढ़ने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी।

यह पत्र अब प्रदेश के हर स्कूल और घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी को संस्कारित और सुरक्षित बनाया जा सके।