प्रेमी ने दिया धोखा तो होटल मालिक ने कर डाला किशोरी का सौदा, 17 दिन तक दरिंदों ने लूटी इज्जत!, पढ़ें मानावता को झकझोर देने वाली Crime स्टोरी

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसने सभी को झकझोर दिया है। यहां पर एक नाबालिग अपने प्रेमी के कहने पर घर का छोड़कर उसके साथ फरार हो गई। प्रेमी उसे एक होटल में ले गया। उसके बाद वहां से वह फरार हो गया। उसके बाद होटल में उसके साथ हैवानियत की गई। उसके बाद होटल मालिक ने उसे स्पा सेंटर में बेच दिया।



इधर, लापता किशोरी के घर वाले पीड़िता को तलाशने में जुटे रहे लेकिन उसका नहीं भी पता नहीं चला। पीड़ित परिजनों ने किशोरी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित परिजनों ने आला अफसरों से मिले तो हरकत में आई पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और दरिंदगी की सच्चाई सामने आई।



किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में उसने रेप की बात कही है, लेकिन अभी मामले में रेप की धारा नहीं बढ़ाई गई है। पुलिस उसके कोर्ट में बयान का इंतजार कर रही है। अफसरों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने होटल मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन, किशोरी ने कई और होटलों का नाम लिया है, जहां पर उसे भेजा गया था। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने अब उन होटलों की जांच भी शुरू कर दी है। अब किशोरी के कोर्ट में बयान के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। फिलहाल गोरखपुर ने इस घटना ने शर्मसार कर दिया है।

