Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • प्रेमी ने दिया धोखा तो होटल मालिक ने कर डाला किशोरी का सौदा, 17 दिन तक दरिंदों ने लूटी इज्जत!, पढ़ें मानावता को झकझोर देने वाली Crime स्टोरी

प्रेमी ने दिया धोखा तो होटल मालिक ने कर डाला किशोरी का सौदा, 17 दिन तक दरिंदों ने लूटी इज्जत!, पढ़ें मानावता को झकझोर देने वाली Crime स्टोरी

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Jan, 2026 08:37 PM

after her boyfriend betrayed her a hotel owner sold the teenage girl raping he

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसने सभी को झकझोर दिया है। यहां पर एक नाबालिग अपने प्रेमी के कहने पर घर का छोड़कर उसके साथ फरार हो गई। प्रेमी उसे एक होटल में ले गया। उसके बाद वहां से वह फरार हो...

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसने सभी को झकझोर दिया है। यहां पर एक नाबालिग अपने प्रेमी के कहने पर घर का छोड़कर उसके साथ फरार हो गई। प्रेमी उसे एक होटल में ले गया। उसके बाद वहां से वह फरार हो गया। उसके बाद होटल में उसके साथ हैवानियत की गई। उसके बाद होटल मालिक ने उसे स्पा सेंटर में बेच दिया।

इधर, लापता किशोरी के घर वाले पीड़िता को तलाशने में जुटे रहे लेकिन उसका नहीं भी पता नहीं चला। पीड़ित परिजनों ने किशोरी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित परिजनों ने आला अफसरों से मिले तो हरकत में आई पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और दरिंदगी की सच्चाई सामने आई।

किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में उसने रेप की बात कही है, लेकिन अभी मामले में रेप की धारा नहीं बढ़ाई गई है। पुलिस उसके कोर्ट में बयान का इंतजार कर रही है। अफसरों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने होटल मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन, किशोरी ने कई और होटलों का नाम लिया है, जहां पर उसे भेजा गया था। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने अब उन होटलों की जांच भी शुरू कर दी है। अब किशोरी के कोर्ट में बयान के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। फिलहाल गोरखपुर ने इस घटना ने शर्मसार कर दिया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!